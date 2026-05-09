Otto arresti e otto denunce dei Carabinieri fra Fiumicino e Ostia • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno attuato un capillare servizio coordinato di controllo straordinario del territorio.

L’operazione, focalizzata sul contrasto al degrado urbano e alla criminalità diffusa, ha interessato le aree di Fiumicino (Isola Sacra, zona “Vele Rosse”) e Ostia (Piazza Gasparri), estendendosi alle zone limitrofe.

L’attività è stata condotta con il supporto specializzato del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, delle Aliquote di Primo Intervento (API) della Compagnia Aeroporti di Roma e del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare.

Il bilancio dell’operazione è di 8 persone arrestate e 8 denunciate alla Procura della Repubblica.

Nel dettaglio, i militari hanno rintracciato e condotto in carcere tre soggetti destinatari di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria: Una donna di 50 anni, già sottoposta al divieto di dimora, è stata associata al carcere di Rebibbia Femminile su ordinanza del Tribunale di Roma; Un cittadino romeno di 43 anni è stato condotto a Rebibbia in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Roma; Un uomo di 59 anni è stato colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Roma.

In piazza Gasparri, i Carabinieri hanno arrestato un 53 romano trovato in possesso di 29 dosi di cocaina e 21 di crack, oltre a denaro contante.

A Fiumicino, due uomini, rispettivamente di 68 e 29 anni sono stati arrestati, poiché sorpresi e con 410 g di hashish e 8 g di cocaina.

Sempre a Fiumicino, un 43enne già ai domiciliari è stato trovato in possesso di un etto di hashish, nascosto nel frigorifero in una busta per formaggi, mentre un giovane di 24 anni è stato arrestato dopo aver ceduto dosi di cocaina e crack.

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno inoltre denunciato 3 persone per il possesso ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere.

Denunciati anche due legali rappresentanti di due ristoranti e un supermercato a Fiumicino per furto di energia elettrica, accertato grazie al supporto tecnico di personale Enel che ha riscontrato allacci abusivi alle cabine elettriche.

Infine, i militari hanno denunciato un 24enne per guida senza patente, poiché mai conseguita.

Durante il dispositivo di controllo sono state identificate 121 persone e controllati 63 autoveicoli.

Sul fronte del Codice della Strada, sono state elevate 32 sanzioni per un importo totale di oltre 17.000 euro. Inoltre, 19 consumatori di droghe sono stati segnalati alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90.

Si precisa che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati devono considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.

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