Incidente a Tragliatella, morto il centauro Simone Contadellucci • Terzo Binario News

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri in via del Casale di Sant’Angelo, all’incrocio con via Gremiasco, in località Tragliatella.

Per cause ancora in corso di accertamento, un centauro ha perso la vita a seguito dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Fiumicino, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che stanno operando per mettere in sicurezza l’area e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Le autorità competenti sono attualmente impegnate nei rilievi del caso.

Così sui social il sindaco fiumicinese Mario Baccini: “Con profondo dolore apprendo della tragica scomparsa di Simone Contadellucci, che ha perso la vita nel grave incidente avvenuto oggi a Tragliatella.

A nome mio, dell’Amministrazione comunale e della città di Fiumicino, desidero esprimere il più sentito cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia e tutti suoi cari.

In momenti come questi, il dolore colpisce l’intera comunità e ci lascia sgomenti davanti a una perdita così drammatica.

Alla famiglia di Simone giungano il nostro abbraccio e le nostre più sincere condoglianze”.