Cade dalla moto da cross, giovane soccorso dall'elicottero dei pompieri a Civitavecchia • Terzo Binario News

Delicato intervento di soccorso con protagonisti i Vigili del fuoco di Civitavecchia.

Alle ore 16.30 di questo pomeriggio gli uomini della Bonifazi sono stati allertati dalla Sala operativa per soccorso a persona a causa di incidente stradale.

In zona ripetitori, via del Casaletto rosso alta, un ragazzo in sella alla sua moto da cross, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo rovinando pesantemente in terra.

I centauri che erano in gruppo con lui hanno tempestivamente chiamato i soccorsi.

I Vvf arrivati velocemente sul posto con l’equipaggio della 17A ed un mezzo 4×4 hanno reputato necessario l’ausilio dell’elicottero per raggiungere il ferito.

L’elisoccorritore dei Vigili del fuoco messosi sula perpendicolare del ferito si è verricellato e successivamente ha imbragato il ragazzo per trasportarlo in ospedale.

Presente sul posto anche il personale sanitario del 118.