"Occhio al diabete", domani a Tolfa screening gratuito da non mancare • Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Il diabete è subdolo, molti che ne sono affetti neanche lo sospettano, perchè può essere asintomatico. E’ una patologia decisamente in crescita: complice il lungo periodo di emergenza Covid, con troppi giorni chiusi in casa a mangiare di più senza muoversi, è stato calcolato che la percentuale di diabetici in Italia è passata dal 4% al 6%. Ma sono dati relativi a chi ha un diabete accertato, quindi i numeri veri sono certamente molto più alti.

Ecco perché l’informazione (prevalentemente inviti a uno stile di vita attivo e una buona alimentazione) e, di conseguenza, la prevenzione sono importantissime, sia per accertare la presenza della malattia sia per intervenire – individuando con anticipo i fattori di rischio – prima che questa faccia danni più seri (problemi agli occhi, piede diabetico etc) e quindi si debba ricorrere a cure, ricoveri e acquisti di presidii medici con un imponente aggravarsi della spesa sanitaria nazionale.

In buona sostanza, questo é (e molto altro, naturalmente) è stato detto alla conferenza stampa che la Pinacoteca di Tolfa ha ospitato per illustrare l’iniziativa di domani, sabato 16 settembre, ovvero lo screening gratuito presso il Centro anziani La Rocca Aps. Che, sotto l’egida Adiciv, Comune Tolfa e CRI Allumiere

e Tolfa, rientra nel progetto “Occhio al diabete” che ha il patrocinio della Asl Rm4, Federdiabete Lazio e il sostegno della Fondazione Cariciv e della BCC Roma.

A susseguirsi al microfono sono stati Sandro Luciani, per l’Associazione Diabetici Civitavecchia; la sindaca Stefania Bentivoglio, per i saluti istituzionali e l’apprezzamento per il coinvolgimento di Tolfa da parte della Asl in iniziative così importanti a tutela della salute; l’assessore al sociale di Civitavecchia e responsabile del settore infermieristico della Asl Rm4 Deborah Zacchei; il dottore Graziano Santantonio, a capo del centro diabetologia della Asl (la presidente Cristina Matranga non è potuta essere presente per impegno familiare improvviso); la presidente dell’Aps La Rocca Daniela Cedrani; per la Croce Rossa collinare (in rappresentanza della responsabile Giulia Bonamici) Stefano Del Mistero. Poi è intervenuto anche il consigliere del Comune di Civitavecchia Massimo Boschini che ha parlato di una serie di servizi a supporto di pazienti fragili o in difficoltà messi a punto nella città.

A chiudere l’incontro l’assessore ai servizi sociali tolfetano Alessandro Tagliani che ha voluto portare in paese lo screening perché, ha detto, “compito della politica è soprattutto fare del bene alle popolazioni”. E, dopo aver ringraziato tutti coloro che concorrono all’iniziativa, ha anche annunciato che una analoga sarà proposta anche per la frazione Santa Severa nord.

Quella di domani si svolgerà nei locali del Centro La Rocca Aps, al piano terra del municipio di Tolfa, dove si può prenotare direttamente il controllo dalle 9.30 alle 13.

Qui i volontari della Cri faranno compilare un questionario, scientificamente studiato, per evidenziare i possibili fattori di rischio diabetico, oltre a misurare vari valori, come pressione e glicemia.