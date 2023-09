Associazioni, alla Cerimonia delle Candele la Fidapa di Tolfa rinnova il direttivo • Terzo Binario News

Annuale appuntamento con la Cerimonia delle Candele per la sezione Fidapa di Tolfa che, stavolta, ha coinciso anche con il passaggio di testimone tra i nuovi direttivi.

Di fronte alle molte iscritte, alle new entries e ad alcune ospiti (compresi alcuni bambini) si sono accese le molte candele che simboleggiano tutte le donne e le varie sedi che nel mondo ha la BPW, ovvero la Business Professional Women, come si chiama la Fidapa fuori dall’Italia. Dopo aver ascoltato gli inni italiano, europeo e quello della Fidapa, si sono letti i messaggi della presidente BPW internazionale Catherine Bosshart e di quella italiana Fidapa Fiammetta Perrone, mentre alla fine si è recitata la preghiera Fidapa. Ospiti d’onore il primo cittadino di Allumiere Luigi Landi e la sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio che è anche la più giovane socia Fidapa di Tolfa. E c’era anche Nellina Basile (nella foto tra l’attuale presidente Esposito e la futura Adriani), responsabile Fidapa nazionale per i gemellaggi internazionali, che ha conosciuto Tolfa e le su “fidapine” in occasione del gemellaggio (siglato in Irlanda a maggio) con la sezione BPW di Galway, le cui iscritte saranno in Italia a ottobre.

A riceverle, naturalmente oltre a tutte le socie, col supporto della Past President Giuseppina Esposito, saranno la nuova Presidente Adriana Adriani, con la vice Patrizia Botticelli, la segretaria Cristiana Vallarino, la tesoriera Maria Rosaria Gigli e Paola Aloisi revisore dei conti. Il nuovo direttivo sarà in carica dal primo ottobre.

Seguita alla presentazione del libro della socia Cristiana Cerroni ad Allumiere, la serata è stata ospitata dall’associazione “Il Paddock” appena fuori il paese, dove Patrizia Botticelli, ha come sempre confezionato una ottima cena, protagonista la paella. E alla fine, dopo la torta, un po’ di divertente karaoke.