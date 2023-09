Oncologia a Bracciano, il plauso di Rocca: “Ospedale Padre Pio sempre più al fianco dei cittadini” • Terzo Binario News

Ieri il Presidente della Regione Lazio presente all’Ospedale Padre Pio insieme all’Assessore Massimiliano Maselli

“L’ospedale Padre Pio di Bracciano si rinnova con lavori di ristrutturazione e ampliamento e acquisto di apparecchiature di ultima generazione per Pronto Soccorso, Oncologia e Radiologia.

Stiamo mantenendo quanto promesso: ridare dignità e piena funzionalità alle strutture sanitarie del Lazio, per troppo tempo trascurate, se non abbandonate. Con questi interventi l’ospedale “Padre Pio” di Bracciano sarà in grado di essere sempre più al fianco dei cittadini.

La direzione è tracciata: in tutta la regione si devono ammodernare e razionalizzare le strutture sanitarie esistenti. Stiamo cambiando per sempre questa sanità troppo “romanocentrica” e intendiamo dare vita a nuove eccellenze sparse in tutto la Regione Lazio”.

A dichiararlo in un post Facebook, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca