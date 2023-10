Nureyev dolce cagnolino si merita una famiglia che lo coccoli • Terzo Binario News

NUREYEV è un cagnolino di circa 4 anni ed è una taglia mediopiccola. Lo abbiamo chiamato come il famoso ballerino perchè nel momento esatto che siamo entrate nel suo box ci è corso incontro, si è alzato sulle punte delle zampette posteriori e non ha più poggiato a terra quelle anteriori finchè non ha avuto una buona dose di coccole.

Questo ci ha fatto capire che Nureyev è un piccoletto dolce ed affettuoso, buono e socievole, oltre che pieno di vita ed è prontissimo ad avere una bella famiglia. E’ compatibile con i suoi simili perchè convive pacificamente con cani maschi e femmine. Per cui, se volete un amico fidato e dal cuore generoso, contattateci per il tenero Nureyev!

Nureyev è a Caserta e si affida chippato e vaccinato al centro nord solo a persone affidabili, solo con controlli pre e postaffido, regolare adozione, obbligo di sterilizzazione e disponibilità a restare in contatto con noi nel tempo.

PER INFO: sms/whatsapp (NO CHIAMATE) a GIUSY 3476617523 o scrivere a CORINNA carosiscorinna@gmail.com

compatibilmente con i nostri impegni di lavoro, RISPONDEREMO A TUTTI APPENA POSSIBILE.