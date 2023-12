Nato ufficialmente il Comitato “Pro Severa” • Terzo Binario News

“Nella bella sala dell’Hotel Pyrgi Mare, in presenza del Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, dell’Assessore alla Cultura Gino Vinaccia e della Delegata a Santa Severa Sonia Cervellin e di un pubblico attento, si è presentato il Comitato “Pro Severa”.

Come ha spiegato il Presidente del Comitato Italo Donnini, nell’apertura dei lavori, lo scopo dell’iniziativa è di ripristinare il culto e i festeggiamenti della Martire. Sia Il Sindaco Tidei che l’Assessore Vinaccia hanno subito accolto l’iniziativa con favore rendendosi disponibili a collaborare fattivamente e a supportare le iniziative del Comitato, anche con un gemellaggio con le due località della Sardegna dove Santa Severa è venerata.

Ha poi preso la parola il parroco di Santa Severa sottolineando come a livello locale il culto non si sia mai interrotto e come l’iniziativa si presenti continuità con la parrocchia stessa. Le due storiche del gruppo Federica Fulgenzi e Valentina Asta hanno voluto ricordare gli studi approfonditi di Franca Gentile e gli scavi al Castello del 2007, con il ritrovamento della chiesa paleocristiana, che hanno riaperto la questione della possibile sepoltura della Santa proprio nel piazzale della Rocca del Castello stesso.

Ha concluso i lavori Alessandro Pielich, animatore del Comitato, che ha ringraziato la signora Francesca Antonelli, proprietaria dell’Hotel Pyrgi Mare, per la gentilissima ospitalità, Loredana Rocchi per la conduzione della mattinata, le autorità per l’attenzione dimostrata e tutti i presenti per la partecipazione”.