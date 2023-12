Il Tolfa resta primo, il Santa Marinella torna al successo • Terzo Binario News

I collinari battono allo scoponi il Pescia per 1-0, i rossoblù espugnano il campo della Polisportiva Ostiense per 3-0

Il Tolfa non soffre di vertigini e a due giornate dalla fine del girone d’andata (e dovendo osservare un turno di riposo) mantiene la vetta della Promozione.

I collinari hanno battuto 1-0 il Nuovo Pescia Romana grazie a un gol spettacolare di Samuele Pangi all’11’ della ripresa salendo così a quota 36 punti al primo posto solitario.

Torna al successo anche il Santa Marinella, corsaro per 3-0 nella tana della Polisportiva Ostiense.

Per l’undici di Roberto Macaluso una gara sofferta, nella quale le occasioni da gol ci sono state ma meno del solito così come la percentuale di errore è stata più alta della soglia: segno di un momento di stanchezza e in questo senso la pausa natalizia non poteva arrivare nel momento migliore. Formazione obbligata per i collinari che all’inizio soffrono il pressing alto e l’aggressività del Pescia. All’8’ tiro-cross di Martelli che Ciaccia alza oltre la traversa. Dopo sette minuti Fabio Palmisani di testa impegna ancora Ciaccia poi l’occasione vera per segnare capita prima a Moretti di testa al 40’ e nella mischia successiva davanti a Granata ma non ne scaturisce nulla. Nella riresa Pangi al 6’ disegna un bel pallone per Moretti che, scoordinato, calcia a lato. All’11’ il punto che vale la partita: Pangi lavora un pallone dal limite e dell’area e rientra dal vertice sinistro da cui fa partire un destro che va dritto all’incrocio dei pali. I tolfetani sfiorano il raddoppio quattro minuti dopo, quando da una punizione di Bevilacqua la palla finisce sulla testa di capitan Roccisano che manca il bersaglio di pochissimo. Al 28’ della ripresa l’esordio in biancorosso di Matteo Piano e al 42’ un buco a metà campo fa partire un’azione sulla quale Fugalli si fa chiudere la conclusione da dentro l’area piccola. Passa un minuto e il portiere Granata ci mette la faccia – nel senso più stretto del termine – per dire di no alla conclusione di Moretti a botta sicura. Poi controllo delle operazioni fino al fischio finale.

Un sorriso in casa Santa Marinella grazie al successo sulla Polisportiva Ostiense. In gol sono andati il neo arrivo Gabriele Martinelli (per il quale mister Emiliano Cafarelli ha speso parole di apprezzamento), il rientrante Andrea Gianotti e Jacopo Gaudenzi. Inoltre il portiere Enrico Antonelli ha pure parato un calcio di rigore. I tre punti portano al quinto posto con 22 punti e mercoledì, nel turno infrasettimanale che si gioca allo stadio Fronti per la penultima di andata, arriva la Sorianese terza in classifica.