Condoni a Campo di Mare, l'apprezzamento del Pd Cerveteri • Terzo Binario News

“Il Partito democratico di Cerveteri esprime grande soddisfazione per l’approvazione della delibera che consentirà il rilascio dei condoni di Campo di Mare, approvata all’unanimità nella seduta del Consiglio Comunale di ieri.

In primo luogo vogliamo ringraziare per l’egregio lavoro svolto l’assessore Riccardo Ferri e i suoi uffici, guidati dall’Ing. Lasio, che hanno lavorato con grande sollecitudine per risolvere un problema che da oltre 50 anni attanaglia la nostra preziosa frazione marina.

La delibera approvata giovedì scorso in consiglio comunale è un tassello importantissimo nel percorso di riqualificazione della frazione balneare di Cerveteri che rappresenta inequivocabilmente il volano della nostra economia turistica.

Quella di Campo di Mare è una storia iniziata nel 1960 e che finalmente per arrivare a conclusione. Nella risoluzione della problematica è stato fondamentale l’intervento dell’Amministrazione Pascucci con il lavoro di ricognizione della vicenda che nel corso degli anni ha determinato l’iter tecnico-amministrativo e giudiziale del comprensorio Campo di Mare assunto con la delibera n.47 del 16/11/2015 che ha consentito di giungere all’acquisizione delle aree e ci ha condotto alla redazione della variante speciale. Per questo vorremmo ringraziare anche tutti quegli attori che in passato hanno dato un contributo importantissimo a risolvere positivamente questa storia. Perciò non possiamo fare a meno di ringraziare Alessio Pascucci, l’Ing. Mauro Nunzi, l’Arch. Marco Di Stefano.

Ovviamente un grande plauso va all’amministrazione Gubetti che con questo atto consentirà ai cittadini che possiedono un immobile nella nostra frazione marina di ritrovare la giusta serenità. Dopo essersi sentiti ostaggi per decenni, finalmente i cittadini di Campo di Mare potranno tornare in piena proprietà del proprio immobile. In attesa di vedere trasformarsi un territorio che sembra essere stato abbandonato al suo triste destino. Mentre invece la politica, quella buona, ha saputo riaccendere le speranze.

Vorremmo ringraziare anche l’opposizione che ha votato questo atto assieme alla maggioranza rendendolo ancora più solido sotto il profilo normativo. Anche se in passato qualcuno non la pensava nello stesso modo, oggi vedere il riconoscimento di chi contestava certe scelte fa ancora più piacere e aiuta la democrazia a consolidarsi”.

Pd Cerveteri