Municipio XII: FdI contro nuova viabilità in piazza Scotti - Terzo Binario News

“Tra pochi giorni entrerà in sperimentazione, la nuova viabilità nel quadrante di Piazza Scotti voluta dal movimento cinque stelle, che ne modificherà i sensi di marcia creando non pochi disagi a residenti e commercianti della zona”. È quanto dichiarano Brian Carelli, dirigente romano di FDI e Simone Protasi, presidente del circolo FDI di Monteverde.

“Fanno esperimenti sprecando soldi pubblici senza pensare a quanto queste modifiche creino disagio ai cittadini. Nei giorni scorsi abbiamo già denunciato, con un video, lo stato di incuria e degrado in cui versa la piazza.Tra le altre cose, questo esperimento viene attuato in un momento in cui i flussi di traffico sono ridotti a causa delle ferie estive, delle scuole chiuse e dall’emergenza COVID, non rispecchiando quindi il reale flusso di traffico ordinario e rendendo questa sperimentazione non attendibile”.

”Da sabato saremo in piazza con una petizione popolare per tutelare cittadini e commercianti da quest’ennesimo atto di ostilità da parte del Movimento 5 Stelle che, per appagare la propria furia ideologica, si dimostra lontano dalla realtà e dalle vere esigenze dei cittadini romani”.