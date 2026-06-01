Montalto di Castro celebra il ritorno dei dipinti della Tomba François nel patrimonio pubblico • Terzo Binario News

L’amministrazione comunale di Montalto di Castro esprime grande soddisfazione per l’acquisizione da parte del Ministero della Cultura dei celebri dipinti della Tomba François di Vulci, uno dei più importanti cicli pittorici dell’antichità etrusca. Le opere saranno destinate all’esposizione permanente presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, in un progetto che rappresenta non soltanto un recupero di straordinario valore storico e artistico, ma anche l’inizio di una nuova stagione di collaborazione culturale tra il territorio di Vulci e il principale museo etrusco italiano.

La Tomba François, scoperta nel 1857 nella necropoli di Ponte Rotto dall’archeologo Alessandro François, è universalmente considerata una delle più alte testimonianze della pittura etrusca del IV secolo avanti Cristo. Per decenni i suoi affreschi, staccati nell’Ottocento e trasferiti a Roma, sono rimasti lontani dalla piena fruizione pubblica.

L’acquisizione ministeriale restituisce finalmente questi capolavori alla dimensione pubblica e alla comunità scientifica internazionale.

“È una notizia che accogliamo con entusiasmo – dichiara l’amministrazione comunale – perché riconsegna all’Italia e idealmente anche a Vulci un patrimonio identitario unico al mondo. I dipinti della Tomba François non rappresentano soltanto un tesoro archeologico, raccontano le radici profonde della nostra terra, la grandezza della civiltà etrusca e il ruolo centrale che Vulci ha avuto nella storia del Mediterraneo”.

Secondo il Comune, l’arrivo degli affreschi a Villa Giulia sarà il punto di partenza di un lavoro strutturato e duraturo tra la Fondazione Vulci, che oggi gestisce il Parco archeologico e naturalistico di Vulci, e il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, da anni impegnato in un importante percorso di rinnovamento culturale, scientifico e museale.

L’obiettivo condiviso sarà quello di costruire una rete stabile tra il luogo di origine delle opere e il museo che le custodirà, creando percorsi integrati di valorizzazione, ricerca, promozione turistica e divulgazione internazionale.

Un asse culturale tra Vulci e Roma capace di rafforzare l’identità etrusca del territorio e di attrarre nuovi flussi di visitatori, studiosi e appassionati.

“Questa acquisizione – prosegue l’amministrazione – deve diventare una grande opportunità per tutto il territorio. Villa Giulia e Vulci non sono realtà separate, ma parti di un unico racconto culturale. Da una parte il museo nazionale che custodisce e valorizza il patrimonio etrusco, dall’altra il luogo straordinario dove quella storia è nata. Mettere in connessione queste due realtà significa investire sul futuro culturale della Tuscia”.

L’acquisizione dei dipinti della Tomba François assume così un significato che va oltre il valore artistico dell’operazione, rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il patrimonio archeologico italiano e una grande occasione di crescita culturale per Montalto di Castro, Vulci e l’intero territorio della Tuscia.