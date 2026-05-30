 Montalto resta bandiera verde: il riconoscimento dal 2009 • Terzo Binario News

Montalto resta bandiera verde: il riconoscimento dal 2009

Mag 30, 2026 | Montalto di Castro, Politica

spiaggia montalto

Il Comune di Montalto di Castro conferma anche per il 2026 il prestigioso riconoscimento della Bandiera Verde, il vessillo assegnato dai pediatri italiani alle località balneari ideali per bambini e famiglie.

Un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per tutto il territorio e che premia un percorso di qualità, sicurezza e accoglienza portato avanti con continuità dal 2009.

 La marina di Montalto di Castro e Pescia Romana si conferma una meta per le famiglie italiane e straniere grazie a un’offerta turistica costruita intorno al benessere dei più piccoli e alla tranquillità dei genitori.

La Bandiera Verde, ideata dal pediatra Italo Farnetani, viene assegnata sulla base di criteri rigorosi che riguardano sicurezza, qualità ambientale e servizi dedicati all’infanzia. Le spiagge del nostro litorale continuano a distinguersi per le acque limpide e dai fondali bassi, gli ampi arenili sabbiosi, la presenza capillare dei servizi di salvataggio e le strutture attrezzate per accogliere famiglie con bambini.

Determinante, ancora una volta, il lavoro condiviso tra amministrazione comunale, operatori turistici, commercianti, stabilimenti balneari, ristoratori e strutture ricettive che, attraverso una costante collaborazione, contribuiscono a elevare ogni anno gli standard dell’accoglienza.

“Mantenere la Bandiera Verde ininterrottamente dal 2009 significa aver costruito nel tempo un modello turistico credibile, sostenibile e realmente orientato alle famiglie – dichiara l’Amministrazione comunale –. Questo riconoscimento appartiene a tutto il territorio e a tutte le realtà che quotidianamente lavorano per offrire servizi di qualità e un’esperienza sicura e serena ai nostri ospiti”.

La qualità delle acque, costantemente monitorata, continua a posizionare il mare di Montalto di Castro tra i migliori del Lazio, mentre le pinete e gli spazi naturali rappresentano un valore aggiunto per un turismo sempre più sostenibile e accessibile.

Scegliere Montalto di Castro significa scegliere una destinazione capace di coniugare mare, natura, servizi e ospitalità, con una particolare attenzione alle esigenze delle famiglie e dei bambini.