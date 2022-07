Montalto, Associazione Insieme: "Nessuno squilibrio nel bilancio comunale" • Terzo Binario News

L’opposizione confuta le esternazioni della maggioranza in Consiglio

Abbiamo letto con attenzione il Comunicato dell’amministrazione comunale.

Leggiamo con (dis)piacere che la nuova amministrazione usa la pagina per fare propaganda, proprio in controtendenza a quanto diceva il consigliere Corniglia quando sedeva ai banchi dell’opposizione.

In merito ai dati raccontati questa mattina, cerchiamo di analizzare nel merito.

Di fatto, la parola squilibrio è di facile utilizzo per fomentare la propaganda politica, facendo credere di aver salvato il mondo.

Il bilancio è regolare, come lo era il previsionale, come hanno detto anche il Sindaco e alcuni assessori. Del resto, in caso contrario, il revisore dei conti avrebbe stilato una relazionenegativa (basta ascoltare il video, è tutto molto chiaro)

Uno squilibrio non riparabile avrebbe invece comportato un inevitabile commissariamento del Comune.

Oggi all’ordine del Giorno c’era un punto in discussione che si chiamava “assestamento e salvaguardia Degli equilibri di bilancio”. È un adempimento di legge che consente anche di aggiustare il tiro rispetto al bilancio detto di “previsione” o iniziale, dove si fanno delle previsioni di spesa o incasso. Puntualmente il bilancio subisce modifiche.

Ma entriamo nel dettaglio delle contestazioni: la prima la “mancata entrata imu dell‘Enel”. Non è certo colpa del Comune, ma del contribuente che non paga le tasse e crea un danno all’ente. Nel previsionale gli addetti ai lavori avevano indicato la solita cifra dall’ufficio ragioneria di rendita catastale di 2milioni e 200mila euro. Dopo il bilancio di previsione, Enel ha pagato un Imu inferiore, e cioè di circa 660mila euro. Nessuno lo poteva sapere, poiché Enel ha fatto un nuovo accatastamento non comunicandolo all’ufficio tributi e ha pagato dopo il bilancio di previsione (quindi con la nuova amministrazione Socciarelli). sicuramente questa non è colpa né del Comune né dell’amministrazione precedente.

Il rapporto con Enel per la parte contributiva è e sarà sempre così. Nonostante ciò, l’amministrazione Caci non ha fatto mancare servizi ed agevolazioni ai propri cittadini: se l’attuale maggioranza non riesce a farlo ci dispiace.

Ci fa piacere sapere inoltre che l“avanzo libero di amministrazione” dell’amministrazione Caci abbia e il fondo Governativo Covid – che non è un’invenzione della maggioranza attuale, ma un aiuto di Stato per la Pandemia – abbiano consentito di sanare lo squilibrio paventato.

Ritornando all’avanzo di amministrazione, va inoltre sottolineato che quando c’è e si utilizza, significa che il bilancio è sano, altrimenti non si chiamerebbe avanzo ma disavanzo.

Le altre due maggiori contestazioni riguardano una previsione errata della spese di energia elettrica e gas: ovviamente i conti non li fa l’amministrazione comunale, cioè la politica, ma sono calcoli d’ufficio. E comunque i costi di gestione tra la guerra e la crisi sono aumentati su tutto ed è normale che si debba variare qualcosa.

Inoltre è stato infine dichiarato di una previsione errata delle entrate dalle multe del fotovoltaico: anche qui calcoli tecnici e non è sicuramente colpa della politica.

Alla fine dei conti tiriamo le somme e vediamo che dei 2milioni e 114mila euro di squilibrio che paventava il Sindaco Socciarelli, ben 1milione e 540mila provengono dalla mancata entrata Imu di Enel e quindi non sono frutto di alcun errore della precedente amministrazione.

In consiglio qualcuno ha detto: “oggi che e’ finita la campagna elettorale”. E siamo d’accordissimo: ci auguriamo che la nuova maggioranza inizi a dire cosa vuole fare perché il problema imu di Enel c’è ormai da anni, i contenzioni sono all’ordine del giorno e un’amministrazione seria deve dire come vuole agire, perché il bonus “E’ colpa di quelli prima” non durerà in eterno