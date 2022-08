Un autodemolitore spostato a meno di un km dal bosco di Palo a Ladispoli • Terzo Binario News

Arriva l’ennesima sorpresa urbanistica per Ladispoli.

Mentre la gente è distratta dalle ferie, viene pubblicata una pubblicazione della Regione relativamente ad una richiesta di VIA (Valutazione di Impianto Ambientale) con la quale autorizzare un autodemolitore a trasferirsi.

Nulla di particolare se non fosse che, se accettata, la richiesta trasformerebbe circa un ettaro e mezzo di Terreno Agricolo Tutelato in area industriale con deposito rottami e tutte le conseguenze ambientali facilmente immaginabili.

Il tutto a circa 900mt dal Bosco di Palo. Tutto ben oltre le previsioni della variante di PRG che ancora attende l’impostazione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

I maliziosi fanno notare sia come lo sfascio sia proprio adiacente ai centri commerciali del km 38 come pure che la zona liberata dall’autodemolitore è ben nota per varie vicende urbanistiche di compensazione con una particella posseduta da persone molto vicine all’amministrazione appena trasformata in edificabile e luogo di residenza di esponenti di maggioranza.

In ogni caso non si capisce a quale iter amministrativo comunale la pubblicazione regionale si riferisca e in quale sede Ladispoli abbia discusso e deliberato questo progetto.

L’unica certezza è che mancano pochi giorni per presentare le osservazioni ed evitare l’ennesimo scempio di distruggere territorio Agricolo Tutelato dal piano territoriale della Provincia per trasformarlo in terreno inquinato, a pochissima distanza dal Bosco di Palo e in scempio ad ogni criterio di programmazione urbanistica e integrazione di servizi primari.

Appare evidente come le osservazioni siano l’unico mezzo per correggere le ‘inesattezze’ riportate come ad esempio che il progetto sia in “area urbanizzata” invece che estendersi per il 90% su terreno agricolo tutelato, come pure che sia conforme alla variante di PRG che è solo adottata e non approvata ed anche in attesa di VAS.