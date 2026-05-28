Minaccia di suicidarsi, poi attacca i Carabinieri: 36enne romano bloccato col taser alla Magliana • Terzo Binario News

Momenti di grande tensione nella notte in via della Magliana, dove un 36enne romano, affetto da disturbi psichiatrici, ha dato in escandescenze in casa e minacciando il suicidio. Al culmine di una violenta crisi psicotica, l’uomo ha aperto la porta e si è scagliato improvvisamente contro i Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia, intervenuti d’urgenza sul posto, brandendo un coltello contro di loro.

Per neutralizzare la furia ravvicinata dell’uomo e tutelare l’incolumità di tutti i presenti, un militare ha estratto la pistola ad impulsi elettrici e così un colpo di taser andato a segno ha permesso di immobilizzare e disarmare l’aggressore in frazioni di secondo, senza causargli alcuna lesione o danno collaterale.

Una volta messo in sicurezza, l’uomo è stato preso in cura dal personale del 118 che, dopo averlo sedato, lo ha trasportato d’urgenza al reparto di psichiatria dell’ospedale Sant’Eugenio.