Stadio della Roma, Rocca: "Impegnati sull'iter di approvazione per centrare Europei 2032" • Terzo Binario News

“L’approvazione da parte della Giunta regionale dello schema di Convenzione tra Commissario di governo per la realizzazione degli stadi, Regione Lazio e Roma Capitale per il nuovo stadio di Pietralata è un passo fondamentale per la realizzazione di un’infrastruttura importantissima per la città e il territorio, capace di portare investimenti diretti per oltre un miliardo di euro e di generare un indotto stimato in oltre tre miliardi”.

Così il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

“La Regione Lazio è impegnata con i propri uffici a fare tutto il necessario per coadiuvare il commissario di governo Sessa nel portare a compimento l’iter amministrativo di autorizzazione in tempi utili per far sì che lo stadio di Pietralata, insieme con l’Olimpico, possa rientrare nel dossier Uefa e poter così ospitare gli Europei di calcio 2032.

Per Roma e il Lazio avere due impianti coinvolti nella massima competizione calcistica continentale per Nazioni significherebbe generare un effetto moltiplicatore in termini di visitatori, promozione turistica, valorizzazione del territorio e delle sue imprese, oltre che ospitare un altro evento sportivo di altissimo livello. La Regione Lazio, come avvenuto per Ryder Cup, Internazionali di Tennis, Giubileo e per tutte le organizzazioni degli altri grandi eventi, non farà mancare la propria collaborazione istituzionale”.