L'Università Agraria propone una serata alla scoperta dell'Olio Evo • Terzo Binario News

L ‘Università Agraria di Civitavecchia promuove in collaborazione con Mood e Re-Cycle (locali di via Montegrappa a Civitavecchia) una serata – domenica 30 luglio – sull’olivicoltura, con il supporto del frantoio OliTar di Tarquinia.

Una serata dove attraverso l’abbinamento di tre diversi tipi di olio con tre piatti sapientemente preparati dalle cucine dei locali con relativo “strippaggio’ andranno a ribadire l’importanza dell’olio in cucina. Sarà anche l’occasione per fare il punto dell’olio di Traiano che oramai è prossimo ad uscire.

“Siamo in contatto con la segreteria del Ministro Lollobrigida perché abbiamo chiesto a lui di fare da testimone al lancio del prodotto che dovrebbe avvenire a settembre” spiega Stefano De Paolis, neo consigliere e delegato alle poitiche agricole dell’Università Agraria Civitavecchia, che ha fattivamente collaborato all’iniziativa di domenica.

Tutto parte con l’iniziativa “Forte Festival” del maggio scorso, quando l’Università Agraria ha consentito, anche attraverso la fornitura di prodotti del territorio, di far apprezzare i sapori e la realtà agroalimentare di Civitavecchia agli oltre 200 artisti presenti.

Di nuovo domenica prossima, questa volta nei locali di via Monte Grappa Re – Cycle cafè e Mood Food & Drink dalle ore 20 nell’ambito della manifestazione “Olio: l’Imperatore della Tavola” e con la collaborazione del frantoio OliTar di Tarquinia si parlerà di olio, di buona alimentazione e di tutela delle biodiversità rilanciando il concetto di olivicultura. Il tutto per preparare il lancio ufficiale dell’Olio di Traiano, fiore all’occhiello della produzione dell’Università Agraria di Civitavecchia. Nella foto del titolo, la presentazione del prodotto ad ottobre.