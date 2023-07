Salvini lo offende: solidarietà don Ciotti da parte dell'Anpi Civitavecchia • Terzo Binario News

L’Anpi di Civitavecchia esprime solidarietà a Don Luigi Ciotti.

Un ministro Salvini senza ritegno, ad una domanda sul rischio mafia correlato alla costruzione del ponte sullo stretto, lo ha apostrofato chiamandolo “un signore in tonaca ignorante e superficiale”.

Luigi Ciotti, il fondatore e presidente di Libera, il cui impegno contro la criminalità organizzata va avanti da trent’anni.

Rappresenta per la lotta alle mafie, per i familiari delle vittime innocenti, per l’educazione alla legalità, per associazioni, migliaia di persone, semplici cittadini, magistrati, professionisti, politici, giornalisti, parlamentari, un faro di speranza. Don Ciotti, sì indossa la tonaca. è un prete. Un prete, costretto a vivere sotto scorta, perché ha preso posizioni scomode, serie, resistenti. Salvini prima accusare di ignoranza uomini come don Ciotti dovrebbe pensare a quanto dice, fare cioè ricorso ad un metodo che normalmente non è uso utilizzare.

Comitato direttivo Anpi Civitvaecchia