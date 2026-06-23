Al Polo Culturale torna il Festival "Tolfa Gialli&Noir" • Terzo Binario News

Venerdì 26 alle 21 il chiostro ospita la presentazione dei libri di Giuliana Salvi e Nicolò Cavallaro, conduce Gino Saladini

Venerdì 26 giugno alle ore 21 torna il Festival Tolfa Gialli&Noir, evento letterario che si è consolidato negli anni a livello nazionale per la sua formula originale e divertente, l’assetto teatrale con originali scenografie.

L’edizione 2026 sarà ambientata nel suggestivo Chiostro rinascimentale del Polo Culturale di Tolfa, e vede protagonisti due eccellenti esponenti del panorama italiano: Giuliana Salvi con il suo romanzo Il dolore dell’oca (Einaudi) – che fa seguito al grande successo della sua opera prima Clementina – e Nicolò Cavallaro con il suo primo romanzo Il lama dell’Alabama (Hacca edizioni), segnalato dal Premio Calvino “per l’inesausta effervescenza verbale, divertente, ironica e colta”.

A condurre brillantemente l’evento, come da tradizione, il noto criminologo e autore Gino Saladini, che con il suo noto carisma presenterà e intervisterà gli scrittori in una atmosfera colloquiale e divertente.

L’evento è organizzato dall’Associazione Chirone in collaborazione con Taitle Ingegno Multiforme Soc. Coop. – un pool di professionisti in ambito archeologico e culturale che in parallelo gestisce a Tolfa il Museo Civico, la Biblioteca Comunale e diverse manifestazioni – grazie al prezioso sostegno della Fondazione CARICIV – Cassa di Risparmio di Civitavecchia e la collaborazione del Comune di Tolfa e dell’Associazione Ottantunocento.

Tra gli ospiti delle passate edizioni: Massimo Carlotto, Maurizio De Giovanni, Marco Malvaldi, Gianni Biondillo, Massimo Lugli, Sandrone Dazieri, Marco Vichi, Alessandro Robecchi, Gian Mauro Costa, Elisabetta Bucciarelli, Luca Crovi, Lorenza Ghinelli, Franco Limardi, Paolo Roversi, Roberto Costantini, Emilio Orlando, Matteo Monforte, Piergiorgio Pulixi, Francesco Bruno, Fabiano Massimi, Michele Vaccari, nonché autori norvegesi quali Gard Sveen, Tom Egeland, Thomas Enger, Helene Flood, Gunnar Staalesen, Ingar Jhonsrud, Kjell Ola Dall, Jorgen Brekke.

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