Armony Floor: parquet e pavimenti in legno per esigenze progettuali diverse • Terzo Binario News

Quando si parla di pavimenti, trovare una soluzione adatta non significa semplicemente individuare una finitura gradevole. Ogni ambiente presenta infatti caratteristiche specifiche che possono influenzare la scelta finale: modalità di utilizzo, stile dell’arredamento, condizioni degli spazi, esigenze di manutenzione e obiettivi progettuali richiedono valutazioni differenti da caso a caso.

Proprio per rispondere a questa pluralità di necessità, Armony Floor ha sviluppato nel tempo una proposta ampia e articolata dedicata al settore dei pavimenti in legno e delle superfici decorative. Attraverso il sito www.pavimentieparquet.com, l’azienda si rivolge sia ai clienti privati sia ai professionisti della progettazione, offrendo soluzioni pensate per contesti abitativi, commerciali e professionali.

L’attività del brand si fonda su un modello snello. La produzione interna riguarda pavimenti in rovere e bamboo di alta qualità, mentre le materie prime vengono importate dai Paesi d’origine. La presenza di una filiera ridotta al minimo consente all’azienda di mantenere un rapporto più immediato con il mercato e di proporre prodotti competitivi senza rinunciare all’attenzione verso materiali e lavorazioni.

Uno degli aspetti più rappresentativi dell’offerta è la varietà del catalogo, che supera le 60 referenze. La gamma, in particolare, comprende parquet prefiniti, pavimenti SPC, superfici flottanti, soluzioni decorative e pavimentazioni in legno destinate agli ambienti outdoor.

Tra le alternative disponibili trova spazio anche il parquet laminato, una tipologia apprezzata da chi ricerca praticità di gestione e semplicità di manutenzione nella quotidianità. La presenza di differenti categorie di prodotto permette di affrontare esigenze progettuali molto diverse, dalle ristrutturazioni alle nuove costruzioni, fino agli interventi in ambito professionale.

La selezione delle materie prime rappresenta un altro elemento centrale dell’attività aziendale. Le essenze utilizzate provengono da foreste certificate, mentre i processi produttivi prevedono l’impiego di colle e vernici prive di formaldeide, in conformità con gli standard europei dedicati alla qualità degli ambienti interni. L’attenzione alla componente tecnica si traduce in superfici progettate per garantire affidabilità, stabilità e durata nel tempo.

Accanto all’offerta commerciale, Armony Floor ha sviluppato una serie di strumenti utili per supportare il cliente durante la fase decisionale. Il portale aziendale consente di consultare schede tecniche dettagliate, confrontare materiali e finiture e richiedere campioni gratuiti con spedizione in 48/72 ore. A queste risorse si aggiunge il blog ufficiale, che raccoglie approfondimenti dedicati ai pavimenti, alle modalità di posa e alle tendenze dell’interior design.

L’esperienza viene completata dalla presenza dello showroom di Coriano e da una rete nazionale di posatori certificati che opera su tutto il territorio italiano. Un insieme di servizi che consente di accompagnare il cliente non soltanto nella scelta del materiale, ma anche nelle fasi successive del progetto.

In un mercato caratterizzato da richieste sempre più specifiche, Armony Floor continua a distinguersi attraverso una proposta costruita sulla varietà delle soluzioni, sulla qualità delle superfici e su un rapporto diretto con chi cerca un pavimento capace di rispondere a esigenze concrete e differenti tra loro.