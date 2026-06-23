Musica, da Civitavecchia a New York: la chitarrista Simonetta Camilletti suona alla Carnegie Hall • Terzo Binario News

Il prestigioso teatro ospita il concerto che la vede protagonista il 30 giugno

Appuntamento internazionale di grande prestigio per Simonetta Camilletti. Il 30 giugno la chitarrista civitavecchiese suonerà negli Stati Uniti, nella prestigiosa Carnegie Hall di New York.

Il tema della performance è: “L’essenza femminile della Chitarra: i cuori di tutte le mamme del mondo uniti per la Pace”. Durante la presentazione del concerto, composto da brani di vari autori, tra cui J.S. Bach e I. Albèniz, leggerà un testo del Maestro di Pace Daisaku Ikeda:”Siamo tutti allo stesso modo esseri umani nati da una madre. Il cuore delle donne percepisce le sofferenze degli altri come se fossero le proprie. Gli sforzi coraggiosi e sinceri delle donne sono in grado di cambiare la società, la storia e il mondo”-

La Camilletti presenterà inoltre il suo libro:”Benessere psico-fisico del Musicista durante la performance in pubblico”, pubblicato di recente da Zecchini editore.

La musicista, nata a Civitavecchia, è laureata in chitarra e in Lettere – Storia della Musica, con lode all’Universita’ la Sapienza. Dopo aver vinto il Concorso per la docenza della Chitarra nei Conservatori statali, ottiene la Cattedra presso il “Santa Cecilia” di Roma, dove tuttora insegna ed è Presidente della Scuola di Chitarra. Ha svolto attività concertistica in varie città in Italia, ‘Europa e Brasile.

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