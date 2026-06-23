Casa di Comunità a Ladispoli, auto fuori dal parcheggio nel pre-inaugurazione • Terzo Binario News

Anche per le categorie protette
Oggi si inaugura la Casa di Comunità a Ladispoli ma ci sono stati tanti disagi per gli utenti della struttura sanitaria.
Su tutti, l’impossibilità da un paio di giorni di usare il parcheggio anche per le categorie protette come anziani e donne incinte.
Probabilmente oggi il disagio dovrebbe terminare ma resta quello dei giorni scorsi.
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