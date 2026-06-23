Cinema a Santa Marinella, il sindaco Manuelli accoglie Edoardo Leo • Terzo Binario News

Momento di incontro e convivialità oggi a Santa Severa tra il noto attore Edoardo Leo e il Sindaco Alessio Manuelli, presso il ristorante “L’Isola del Pescatore”.

L’attore, impegnato in questi giorni sul set del suo nuovo film nella suggestiva location ai piedi del Castello di Santa Severa, ha approfittato di una pausa tra un ciak e l’altro per incontrare il primo cittadino, a sua volta impegnato alla vigilia del primo Consiglio comunale della nuova amministrazione.

L’incontro si è svolto in un clima cordiale e informale, all’insegna della valorizzazione del territorio, delle eccellenze locali e delle straordinarie potenzialità culturali e paesaggistiche che Santa Severa continua ad offrire anche al mondo del cinema e dello spettacolo.

Un’occasione significativa che conferma il crescente interesse delle produzioni cinematografiche per il territorio e per le sue bellezze uniche.