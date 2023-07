Ardite Civitavecchia: "No alle armi alla polizia locale: concorrerebbe solo all’escalation di violenza" • Terzo Binario News

Apprendiamo dalla stampa la possibilità che la Polizia Locale venga dotata di armi da fuoco. La nostra città ha un grado di pericolosità riguardo alla criminalità bassissimo, così come si evince dai rapporti delle forze dell’ordine.

La dotazione di armi da fuoco a corpi civili, non è mai correlata all’aumento dell’indice di sicurezza. Anzi. Siamo, infatti, fermamente convinte che la sicurezza del nostro territorio comunale non si accresca dotando di pistole il corpo di polizia locale.

La diffusione delle armi da fuoco provoca accese discussioni ad ogni nuova notizia di strage malauguratamente avvenuta in una casa privata o in qualunque altro luogo pubblico. La possibilità di accedere a un’arma con grande facilità può aumentare solo l’escalation di volenza all’interno di una società, è ormai un dato di fatto.

Il Corpo di Polizia Municipale, nell’ambito del territorio del Comune, svolge tutte le funzioni attinenti all’attività di Polizia locale, urbana e rurale, di Polizia amministrativa e ad ogni altra materia la cui funzione di polizia sia demandata dalle leggi o da regolamenti al Comune o direttamente alla Polizia Municipale.

Si occupa di Polizia Urbana, la Polizia Amministrativa, di edilizia, di commercio ed i pubblici esercizi, l’igiene; di svolgere servizi di Polizia Stradale, di prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d’intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni, collaborare con gli organi di Polizia dello Stato e della Protezione Civile, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità, di attendere ai servizi di informazione, di raccolta di notizie, accertamenti e rilevazioni, a richiesta dell’Autorità o degli uffici e servizi autorizzati a richiederli, di prestare servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l’espletamento di attività e compiti istituzionali del Comune, di segnalare a chi di dovere ogni necessità ed ogni carenza che si manifestasse nell’espletamento dei servizi pubblici in genere e del Comune in particolare, nonché le cause di pericolo per l’incolumità pubblica o di disimpegnate, con le prescritte modalità, i servizi d’onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d’onore al Gonfalone del Comune.

Non ravvediamo la necessità che per esplicare le loro funzioni si necessiti di armi da fuoco.

In riferimento alla vicenda di Piazza Calamatta il Comune farebbe bene a difenderli concretamente nelle preposte sedi e quindi costituirsi parte civile nel procedimento. Un fatto aneddotico non giustifica certo l’armamento del corpo civile.

Le Ardite Civitavecchia