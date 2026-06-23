Alla Lega Navale di Civitavecchia si parla di Padre Alberto Gugliemotti • Terzo Binario News

Sabato 27 alle 21 la sede sul lungomare ospita l’incontro con i professori Giovanni Insolera e Veronica Ricotta

Una serata decisamente originale e interessante quella di sabato 27 per la sezione locale della Lega Navale Italiana.

Alle 21, infatti, la sede di lungomare Thaon de Revel ospiterà un incontro, patroinato dall’asessoralto alla Cultura del Comune, in cui si parlerà di Padre Alberto Guglielmotti, figura di spicco della storia cittadina, italiana ed anche internazionale, al quale è intitolato il liceo classico.

Ed è proprio in quella scuola che si sono formati i due relatori della serata: Il curatore dell’Archivio Storico Comunale Giovanni Insolera che dopo averla frequentata, ci ha insegnato latino e greco, avendo fra i suoi allievi l’altra relatrice, Veronica Ricotta, oggi docente all’Università per stranieri di Siena.Ed è nella giuria del premio letterario “Femminile, Plurale” di Allumiere.

“Ho donato alla Lega Navale una copia dell’edizione del Vocabolario Marino e Militare di P. A. Guglielmotti edita con Amazon da Maurizio Ammannato, mio compagno di banco della Terza A del 1965 del liceo classico – spiega Insolera.- La presidenza della Lni, nella persona di Dario Iacoponi (anche lui ex studente, ndr) mi ha chiesto di presentare la figura di Guglielmotti e io ho voluto coinvolgere Veronica Ricotta, una giovane guglielmottina che era stata mia alunna negli ultimi anni d’insegnamento. Veronica è una linguista già affermata. A lei ho chiesto di presentare il Vocabolario. Io mi occuperò di sintetizzare la vita operosa e complessa del domenicano Padre Alberto, evidenziando il rapporto con la storia della nostra città e la nostra percezione del glorioso ‘800. Periodo che vide la presenza di personaggi quali Cialdi, Calamatta, Manzi”.

Da parte sua Veronica Ricotta, dalla sua pagina Fb, informa di essere felice di tornare nella città in cui è cresciuta “a parlare – scvrive – di un personaggio a cui è intitolaro il liceo che mia ha pasciuta insieme al professore che mi ha allevata” E infine esorta soprattutto gigliemottine e guglielmotini a partecipare all’incontro, in riva al mare, dedicato a un personaggio importante anche per la storia della lingua italiana. .

L’iniziativa (pubblicizzata da una locandina con un ritratto di Guglielmotti firmato Ennio Galice) è particolarmente significativa visto che quest’anno ricorre il 90esimo dalla fondazione del liceo a cui, tra l’altro, è dedicata la terza edizione del premio “Ricordando”. Per il 2026 gli ideatori – Spazioliberoblog. Book Facesa, Blue in the Face e ITFF – hanno infatti decsio di celebrare non un singolo personaggio, ma un’istituzione cittadina che da quasi un secolo nelle sue classi vede passare studenti che, una volta diplomati, si sono affermati in molti campi così come ha avuto in cattedra docenti illustri.