Apre lo sportello Acea nella sede comunale di Ladispoli • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, a partire da martedì 30 giugno, sarà attivo presso gli uffici dell’URP, in piazza Giovanni Falcone 1, il nuovo sportello ACEA dedicato al servizio idrico.

“Il servizio – spiega il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando – nasce con l’obiettivo di offrire un supporto diretto ai cittadini che necessitano di interagire con il gestore per questioni di carattere amministrativo, tra cui bollette, volture, subentri, nuovi allacci, cessazioni e altre pratiche”.

Lo sportello è rivolto in particolare a quelle fasce della popolazione che hanno minore dimestichezza con le procedure online e che necessitano di un’assistenza pratica per accedere ai servizi ACEA.

Gli utenti potranno usufruire del servizio previo appuntamento, prenotabile chiamando il numero verde 800.130.331.

Lo sportello sarà operativo tutti i martedì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, e sarà gestito da personale specializzato che accompagnerà i cittadini nelle procedure telematiche, garantendo supporto e assistenza dedicata.

“Con questa iniziativa – dichiara il consigliere delegato al servizio idrico Filippo Moretti – il Comune intende rafforzare la qualità dei servizi offerti, facilitando l’accesso e migliorando il rapporto tra cittadini e gestori dei servizi pubblici”.