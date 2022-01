A Cerveteri il vento abbatte alberi anche lungo la via del Sasso - Terzo Binario News

Le forti raffiche di vento hanno causato piccoli e grandi disagi in tutto il territorio comunale di Cerveteri.

Altro intervento è stato effettuato lungo la Via del Sasso, dove i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri sono intervenuti per la rimozione di un albero caduto in terra nelle prime ore della mattinata.

Il personale del Gruppo è intervenuto, rimuovendo l’albero e facendo tornare la strada a regolare viabilità.