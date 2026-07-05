L'Aps Nuove Frontiere Ets presenta Sogno di Una Notte di Mezza Estate" il 9 luglio in piazza Rossellini a Ladispoli • Terzo Binario News

Sogno o son desto?

Potremmo dirlo senza problemi a proposito della nostra compagnia teatrale, che di anno in anno ha proposto un lavoro sempre più articolato, arrivando addirittura a interpretare un pezzo di vero teatro, quello con la T maiuscola, del grande maestro inglese William Shakespeare e un classico tra i più famosi.

Dietro questa rappresentazione c’è il lavoro di un anno intero, nel quale le registe Silvia Degrandi e Lucrezia Chierico, nel proporre questo lavoro hanno dovuto far comprendere il tema della commedia, non proprio semplicissimo per la nostra compagnia. Shakespeare mette in risalto la forza irrazionale dell’amore, l’imprevedibilità della vita e ad accettare il proprio destino con leggerezza e un sorriso. Non sono certamente concetti facili da spiegare e far capire a persone con disabilità complesse come molti dei nostri attori. Il fatto che siano riusciti a sentire il personaggio, la sua storia e a interpretarlo al meglio della loro prestazione, è un arricchimento emotivo che migliora e mantiene le capacità cognitive e motorie acquisite, li aiuta a gestire le emozioni e i stimoli positivi e negativi della vita quotidiana.

Stiamo vivendo un periodo storico pieno di odio, di violenza, di bocche serrate in un ghigno arrabbiato, ecco che la nostra compagnia teatrale ci strappa un sorriso e ci ricorda che l’amore salva la vita e che la vita è amore. Ci vogliono togliere la voglia di essere umani? No è un sogno, forse siamo tutti troppo addormentati ma Francesca, Francesco, Juri, Federica, Dalia, Alessandro, Brian, Jad, Antonio, Alessio, Luca, Veronica e Vincenzo vi risveglieranno quella voglia di essere umani senza razze, senza bandiere, senza colori se non quelli dell’arcobaleno, che porta quiete dopo la tempesta.