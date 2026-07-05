Ciclismo, al trofeo Coni Cerveteri e Ladispoli insieme con Carolina Luciani e Simone Dalla Bernardina • Terzo Binario News

Un risultato che unisce due territori e conferma la crescita del ciclismo giovanile (MTB) sul litorale nord di Roma. Alla fase finale del Trofeo CONI 2026, in programma nel mese di ottobre in Puglia, ci saranno anche Carolina Luciani, portacolori della Tirreno Bike di Cerveteri, e Simone Dalla Bernardina, atleta del Village Bike di Ladispoli, protagonisti della squadra mista che ha conquistato il pass per la rassegna nazionale.

La qualificazione, ottenuta ad Atina, rappresenta un traguardo importante non solo per i due giovani atleti, ma anche per le rispettive società sportive, che da anni investono nella crescita dei ragazzi attraverso il lavoro quotidiano di tecnici, dirigenti e famiglie.

Accanto a Carolina Luciani e Simone Dalla Bernardina, la squadra è stata completata da altri due giovani ciclisti provenienti dalle società Passione Bici ( Valerio Coscia) e Mentana Ciclismo (Gioele Grosso), formando un gruppo affiatato capace di conquistare il prestigioso accesso alla finale nazionale del Trofeo CONI.

Tra i protagonisti spicca la prova di Carolina Luciani, che continua il suo percorso di crescita con la maglia della Tirreno Bike, confermandosi una delle giovani promesse del territorio di Cerveteri. Al suo fianco, Simone Dalla Bernardina, talento del Village Bike di Ladispoli, ha dato un contributo determinante alla prestazione della squadra, dimostrando qualità tecniche e grande spirito di collaborazione.

Il Village Bike di Ladispoli ha conquistato anche un prestigioso terzo posto grazie alle prove dei suoi giovani atleti Lorenzo Cavalli Arantes, Leonardo Sbergami, Christian De Carolis e Diletta Bartoccini, che hanno confermato l’eccellente livello del vivaio ladispolano e il lavoro svolto durante tutta la stagione.

La qualificazione assume un valore ancora più significativo perché nasce dalla sinergia tra società diverse, unite dall’obiettivo comune di valorizzare il ciclismo giovanile. Una collaborazione che ha permesso ai quattro ragazzi della squadra mista di gareggiare come un unico gruppo, mettendo in evidenza il valore dello sport come occasione di crescita, amicizia e condivisione.

Grande soddisfazione è stata espressa dalle società coinvolte, che hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione della squadra e al raggiungimento di questo importante traguardo.

Ora lo sguardo è rivolto alla Puglia, dove nel mese di ottobre i quattro giovani atleti rappresenteranno il Lazio nella finale nazionale del Trofeo CONI, portando con orgoglio i colori delle loro società e, soprattutto, quelli di Cerveteri e Ladispoli, due realtà che ancora una volta dimostrano di saper crescere giovani talenti e ottenere risultati di rilievo nel panorama del ciclismo giovanile.