Ha lanciato le uova contro la sede della Figc. Protagonista un 77enne, che già in passato si era reso protagonista di episodi analoghi. Il tutto è avvenuto ieri, 17 luglio, in mattinata, in via Gregorio Allegri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Salario. L’uomo, identificato, è stato denunciato per inottemperanza al foglio di via emesso dal questore.