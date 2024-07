Trovato nel pianerottolo della ex: alert del braccialetto anti-stalker lo tradisce • Terzo Binario News

La scorsa notte la Centrale Operativa dei Carabinieri di Anzio ha ricevuto un alert da un braccialetto elettronico anti-stalker e una pattuglia della Stazione di Anzio è stata immediatamente inviata presso l’indirizzo della vittima, dove non rintracciavano nessuno.

Nonostante ciò, i due militari entravano nel palazzo per chiedere informazioni alla donna, che dichiarava di non aver visto il suo ex marito che non poteva avvicinarsi a lei; ma, dopo circa 20 minuti di ricerca nei vari angoli del condominio, l’uomo è stato trovato nascosto in un pianerottolo al terzo piano.

L’uomo, un 60enne italiano, è stato arrestato e subito giudicato con rito direttissimo, al termine del quale l’arresto è stato convalidato.