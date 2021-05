La Tirreno Atletica espugna Fiuggi nel cross Aics - Terzo Binario News

Una primaverile giornata ricca di medaglie, quella che ha visto la Tirreno Atletica Civitavecchia impegnata sui campi del Footgolf a Fiuggi per il 53^ campionato nazionale di Cross targato AICS con la partecipazione di circa 30 società tricolori.

La squadra , in rappresentanza del comitato romano , ha collezionato 11 ori , 7 argenti e 1 bronzo con abbinate gare di alto livello tecnico con percorsi dai 1000metri per la categoria ragazzi (2009) fino alle categorie Senior con i 6Km passando le categorie centrali sui 4Km.

Lo slittamento della precedente data del 7 marzo , causa zona rossa, all’attuale appuntamento del 18 aprile, giunge in un periodo in cui il cross è già stato archiviato dalla preparazione agonistica per far posto alla stagione in pista. La Tirreno Atletica Civitavecchia comunque ha onorato l’impegno preso in precedenza; gli eventi AICS fanno parte del programma annuale societario, la lunga storia che accomuna l’Ente e l’Associazione ha radici lontane che provengono dalle fondamenta che gettò il nostro Luigi Gatti insieme a Massimo Zibellini, a lungo alla testa dell’ente, con i loro rispettivi gruppi. Sono dieci lustri che il percorso è parallelo, un cammino che fonde l’Atletica e l’agonismo con la condivisione di tutti gli aspetti sociali, didattici e formativi utili a creare una cittadinanza attiva. E’ così che si sono ritrovati atleti di tutte le età e le famiglie a godere di una vera festa dell’atletica sui campi.

Il percorso molto tecnico con lunghe ascese che costringevano gli atleti a repentini cambi di ritmo ha impegnato tutte le categorie, i biancoazzurri mostrano ancora una volta l’ottimo livello della loro preparazione dando valore alla singola tenacia e resilienza.

In dettaglio i risultati:

6Km

CAT Senior M 24-34

UBALDI Federico ORO 18’13”1

ORLANDO Federico ARGENTO18’47”1

PATANE’ Lorenzo4^20’18”3

CAT JUNIORES M

BRACCINI Stefano ORO 20’28”1

CAT MM35

PORCHIANELLO Marco ARGENTO21’05”0

CAT MM40

NATALI GiulianoARGENTO20’30”2

CAT MM45

PELLICCIONE Mario4^21’48”6

CAT MM 50

BALLARINI Andrea4^21’19”7

BRACCINI Giulio5^21’49”8

CAT MM 55

EVANGELISTI SandroORO20’08”0

LAMASTRA Savino5^22’34”8

CAT MM 60

FURLAN ClaudioARGENTO22’02”3

4Km

CAT ALLIEVI

CALBI Joel Salvatore ORO 14’18”1

MELLINI Daniele ARGENTO14’24”7

CAT ALLIEVE

PATANE’ Matilde ORO 16’28”7

CAT PROMESSE GOLD F

ADAMO Lucrezia ORO13’46”1

CAT PROMESSE GOLD M

BORGHINI Marco ORO12’49”9CAT Senior F 24-34PAPA Isabella ORO 13’01”5CAT MM 65

MICHESI Valter ORO15’02”3

1Km

CAT RAGAZZI

DE VITA Mattia ARGENTO 3’19”2

CARDONI Christian6^ 3’59”2

SANTONI Gianmarco7^ 4’01”9

CAT RAGAZZE

PARRUCCI Carlotta BRONZO 3’48”9

PELLICCIONE Beatrice4^ 4’05”4

DOLCI Elena 6^ 4’11”9

PUCCI Emma 8^ 4’19”5

MELLINI Valentina 10^ 4’43”8

2Km

CAT CADETTI

DOLCI Leonardo ORO 4’57”3

CAT CADETTE

PONTANI Sara ORO 5’38”4

TOFI Myriam ARGENTO 5’51”7

DE SANTIS Gloria6^ 6’55”6

ZACCARIA Sara 7^ 6’57”5

GIOVAGNOLI Consuelo8^ 7’01”9