Colpito alla testa da un giovane: 57enne gravissimo all'ospedale di Civitavecchia - Terzo Binario News

Il 20enne fermato dai Carabinieri, la vittima rischia la vita

Colpito alla testa – forse fa un pugno, forse da un corpo contundente – è al San Paolo in condizioni gravissime.

Vittima dell’aggressione un 57enne di Civitavecchia che ora lotta fra la vita e la morte. Il fatto si è consumato ieri pomeriggio in largo monsignor D’Ardia, nei pressi dell’ufficio postale.

Ignote le cause che hanno scatenato la rissa prima e poi la furia, con il colpo sferrato alla testa che rischia di essere fatale al 57enne.

L’aggressione si è consumata nel pieno centro di Civitavecchia e di fronte a parecchi passanti, che hanno assistito alla scena. Quando la vittima si è accasciata a terra sono stati chiamati i soccorsi e una volta messo in sicurezza è stato portato in ospedale.

Qui i medici stanno cercando di salvare la vita dell’aggredito, arrivato al nosocomio già in condizioni gravi, per via di una fuoriuscita importante di sangue e sembra sia successivamente peggiorato con il passare delle ore. Poi hanno iniziato a circolare voci, circa un colpo sferrato con un casco ma questa ricostruzione è stata esclusa fin da subito. Il 57enne è molto conosciuto a Civitavecchia e infatti la voce si è sparsa in un baleno, così come l’apprensione per il suo stato di salute precario.

Nonostante la rissa sia durata pochi secondi, i Carabinieri di Civitavecchia sono intervenuti fermando subito l’assalitore: si tratterebbe di un 20enne ma sono ancora in fase di accertamento i motivi che lo hanno spinto a infliggere un colpo che rischia di essere fatale per il 57enne. Al momento non risulta siano stati presi provvedimenti contro il giovane, sebbene sia in stato di fermo presso la caserma di via Antonio da Sangallo. Molto dipenderà dall’evolversi dello stato fisico del 57enne.