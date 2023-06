La "Misericordia" di Santa Marinella ha celebrato il suo trentennale • Terzo Binario News

Grande commozione e partecipazione, domenica scorsa all’ evento promosso dalla Confraternita della Misericordia di Santa Marinella che ha festeggiato il trentennale della sua costituzione.

Un anniversario che ha simboleggiato il profondo radicamento nel territorio di una associazione di volontariato che negli anni si è distinta, sempre più, per il suo impegno nel settore socio sanitario e assistenziale divenendo punto di riferimento per della popolazione. Un progetto, quello della nascita della confraternita di Santa Marinella che risale, esattamente al 4 giugno del 1993. Alcuni amici fraterni, uniti dalla voglia di fare qualcosa di fattivo per il proprio paese si presentarono davanti al compianto notaio Paolo Becchetti di Civitavecchia. Claudio Jacobazzi, oggi scomparso che fu anche il primo Governatore dell’associazione, Cesare Bruni e Mario Liverini , ieri presenti alla cerimonia, con altri due soci fondatori dichiararono di voler trasformare l’associazione Fratellanza del Soccorso in Confraternita della Misericordia. L’evento di domenica, promosso in occasione del trentennale, organizzato dai volontari guidati oggi dal governatore Stefano di Stefano, è stato anche un evento storico per la cittadina, che ha permesso di vivere momenti di alta spiritualità, poiché ha riproposto nel corso della funzione religiosa celebrata nella parrocchia di San Giuseppe, gremita di cittadini e volontari di tutte le Misericordie del Lazio, che hanno colorato la chiesa con le loro divise giallo ciano, l’ antico rito della vestizione.

Ben 23 volontari della confraternita di Santa Marinella indossando l’antica veste nera della Misericordia, hanno rinnovato al cospetto dell’altare e dunque di Dio, la loro promessa di fede nel voler continuare a svolgere, nel più completo anonimato, la loro opera al servizio di ha bisogno ripagati da una sola moneta, la gioia nel prestare aiuto e tendere una mano a chi è in difficoltà.

Al termine della cerimonia la Confraternita Di Santa Marinella ha presentato alla popolazione e a tutte le autorità civili e militari intervenute, Vigili del Fuoco che spesso partecipano con la loro indiscussa e preziosa professionalità a tanti soccorsi sanitari, carabinieri polizia locali, altre associazioni del territorio oltre al sindaco Tidei, all’assessore ai servizi sociali D’Emilio e l’assessore regionale al patrimonio Ghera, la nuovissima ambulanza completamente attrezzata per l’emergenza e la rianimazione che presto andrà a implementare il parco mezzi della postazione Ares 118 che la Misericordia di Santa Marinella svolge sul territorio da oltre 20 anni.

La giornata di festa si è conclusa con una conviviale che, di fatto, ha celebrato stavolta all’insegna dell’allegria, anche la forza e il valore immenso del volontariato, una vera risorsa per la società.