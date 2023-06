D'Emilio replica al M5s Santa Marinella: "A loro non sembra vero attaccarsi al fumo della pipa strumentalizzando un termine" • Terzo Binario News

“Il movimento cinque stelle non si smentisce mai ed ancora una volta prova la sua tecnica sensazionalistica che purtroppo per loro ha esaurito la sua spinta trainante.

È finito il tempo del parlateci di Bibbiano, di aprire il parlamento come una scatoletta di tonno e dell’uscita dall’Europa.

Ma a Santa Marinella non perdono il vizio e cercano di montare un caso sul termine Etnia. Intanto chiariamo il significato in Italiano del termine Etnia.

Aggruppamento umano fondato sulla comunità o sulla forte affinità di caratteri fisico-somatici, culturali, linguistici e storico-sociali.

Quindi non vi è alcun intento discriminatorio nell’utilizzare questo termine.

Quando sono stato corretto dall’opposizione che mi ha invitato ad usare il termine Nazionalità non ho avuto problema alcuno a correggermi anche se non avevo capito cosa avessi detto di male, ma avevo intuito che sicuramente c’erano dei motivi.

Ed come mi è stato spiegato alla fine del consiglio comunale, scambiando cordialmente due chiacchiere, sembra che nella cultura Romena questo termine può risultare poco gradito per motivazioni sociali e storiche che i cinque stelle possono andarsi a ricercare così come ho fatto io.

Quel che ho fatto e praticamente alla fine del dibattito politico consigliare quando tutti gli argomenti all’ordine del giorno erano stati discussi è stato semplicemente fare i miei migliori auguri alle due consigliere Mocanu “candidata nella mia lista, Renew Europe” e Baciu che una in maggioranza e l’altra all’opposizione segnano un momento storico con due esponenti in consiglio per la comunità Romena che ricordo essere la prima comunità in quanto a presenza nella nostra città.

Ma a quanto sembra ai cinque stelle non sembra vero di potersi attaccare la fumo della pipa e strumentalizzare un termine solo perché magari altri lo hanno usato a sproposito.

Chiudo questa risposta con l’invito a fare politica seriamente ed evitare questa roba da rotocalco da spiaggia, la città ha bisogno di cose ben più importanti che la ricerca dei sensazionalismi penta stellati. Piuttosto si ricordino di quanto uno dei loro massimi esponenti “Rocco Casalino” diceva sui Romeni. Mando il link al video per non dimenticare.

https://www.facebook.com/cinadaniele/videos/214524582667280/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing

Per favore, rimaniamo seri”.

Pierluigi D’Emilio

Assessore ai Servizi Sociali e Sanità

Comune di Santa Marinella