Disabilità gravissima, avviso pubblico a Ladispoli per le richieste di contributi • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale in merito all’Avviso Pubblico per le richieste di Assegno / Contributo di cura per persone in condizione di disabilità gravissima residenti nel territorio del Distretto Roma 4.2 (Comuni di Ladispoli e Cerveteri) rende noto a tutti i soggetti interessati che la mancata presentazione della documentazione prevista nell’avviso approvato con determinazione 236 del 9 febbraio 2023 comporterà l’erogazione del contributo minimo per gli utenti già beneficiari e nelle ipotesi previste dalla legge la decadenza del beneficio e l’impossibilità della Commissione giudicatrice di procedere alla valutazione delle nuove domande.

Per tutte le informazioni sull’Avviso pubblico e la modulistica https://www.comunediladispoli.it/-disabilita-gravissima-pubblicato-il-nuovo-avviso-pubblico-/notizia

Per l’avviso https://www.comunediladispoli.it/avviso-contributi-disabilita-gravissima-/notizia