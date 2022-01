La Futsal Civitavecchia guarisce dal mal di Coppa: 7-2 al Tormarancia - Terzo Binario News

Il fantasma della Coppa Lazio è svanito. La Futsal Civitavecchia ha fatto un sol boccone dell’Atletico Tormarancia superandolo per 7-2 nella prima di ritorno del girone B di C1. Non che i nerazzurri siano guariti definitivamente dalle ferite ancora sanguinolente inferte dal Ciampino nella Final Four, però la competizione è ormai alle spalle e il fermo del campionato disposto dal Comitato regionale della Lega Dilettanti aiuterà mister Simone Tangini a far riprendere quei giocatori – molti dei quali assenti anche in questa partita – fermi ai box per infortuni vari o che giocano seppur acciaccati.

All’Ivan Lottatori i romani si sono presentati con appena otto giocatori in lista gara (la metà dei quali under 21) e la mancanza di rotazioni si è fatta sentire con l’andare della partita. Ed anzi sono stati proprio gli ospiti a ottenere il vantaggio, giocando meglio dei padroni di casa che tuttavia hanno pareggiato poco dopo una rete siglata in compartecipazione fra De Amicis e un difensore romano. Il punto del sorpasso invece lo ha siglato Lipparelli, anche se il pari è durato poco a causa della seconda marcatura del Tormarancia, pochi secondi prima della fine del primo tempo. Sembra che al riposo le squadre possano andare sul 2-2 e invece a fare la differenza, fino a quel momento non troppo accentuata, è stato un gol di Notarnicola. Nella ripresa agli ospiti è finita la benzina e la Futsal è potuta a salire in cattedra riuscendo a giocare come sa fare. La conseguenza di ciò sono state le quattro reti firmate da Moretti, che ha siglato una doppietta, Todaro e De Amicis, anch’egli al bis.

Finalmente un sorriso per Simone Tangini, dopo la delusione di Coppa: «La partita contro il Tormaracia è stata soddisfacente come risultato – commenta il tecnico – ma non dal punto di vista del giocoo. Tuttavia era più importante vincere e riprendere morale, finito a terra dopo la Final Four. Adesso ci possiamo riprendere allenandoci senza le incombenze delle gare ufficiali facendo rientrare gli infortunati».

In classifica la vetta è sempre appannaggio del Laurentino con 32 punti, sebbene debba recuperare due gare. Subito dietro la Civitavecchia Futsal a 30 punti mentre a 28 staziona La Pisana che di partite da recuperare ne ha ancora una. Il Torrino invece è a quota 27 punti. A meno di disposizioni diverse, si riprenderà a giocare il 29 gennaio con la seconda di ritorno e i nerazzurri saranno ospiti della Levante.