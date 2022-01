Vento su Civitavecchia, un albero sulla centralina elettrica di una scuola - Terzo Binario News

Decine le chiamate per richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia

Notte dura per i Vigili del fuoco di Civitavecchia.

A causa delle avverse condizioni meteo sono state molteplici le chiamate, oltre agli interventi di routine, per rami pericolanti cartelloni pubblicitari e insegne che a causa delle forti raffiche di vento minacciavano di cadere.

In via Sicilia, Campo dell’oro, un intero albero è rovinato in terra adagiandosi su una recinzione, visto l’ora tarda non ha causato fortunatamente feriti.

Un altro è finito sulla centralina elettrica della scuola Galice di Campo dell’Oro, costringendo alunni e professori a rinunciare alle lezioni.

Gli uomini della Bonifazi giunti sul posto hanno messo in sicurezza l’area.