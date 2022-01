Super green pass ed Ffp2, a Civitavecchia nessun problema - Terzo Binario News

L’entrata in vigore del Super green pass per trasporti e mezzi pubblici, unito alla ripresa della scuola e l’obbligo di mascherine Ffp2 ha creato meno problemi del previsto a Civitavecchia.

Ieri, nel primo giorno di attuazione del decreto legge del 29 dicembre che irrigidisce le condizioni di circolazione con l’obbligo di certificazione da terza vaccinazione o guarigione anche a bordo dei mezzi pubblici e del trasporto locale, non si è rotta la routine quotidiana.

Uno dei punti nevralgici dove i controlli del Super green pass sono stati più serrati, è la stazione ferroviaria. Già la presenza di un check point di militari dell’Esercito a piazzale Matteuzzi poteva lasciar pensare a una sorta di filtraggio: invece la salita e il passaggio dei viaggiatori sono state regolari: tutti muniti di certificato vaccinale e mascherina Ffp2 anche nelle aree di sosta come l’edicola e il bar, dove peraltro il personale le verifiche le effettua costantemente. Infatti per la Polfer, il corpo di Polizia che sovrintende la sicurezza nello scalo, i controlli li effettua ormai da mesi sia sui pendolari che ogni giorno sostano in stazione, sia sui viaggiatori occasionali. Controlli per lo più sul binario – il che compensa l’assenza di presidio sul lato del sottopassaggio che sbocca a Torre Europa – mentre a bordo avvengono sui treni a lunga percorrenza e su alcuni regionali a cadenza quotidiana. Un lavoro costante, con qualche sanzione elevata, ma nulla che andasse fuori dall’ordinario. Semmai ad andare in sofferenza è stata la stessa Trenitalia che ha dovuto rimodulare l’offerta ferroviaria fino al 16 gennaio a causa delle assenze per Covid del personale: ciò ha comportato la cancellazione di alcuni convogli, la sostituzione con navettamento in bus per altri e delle fermate extra sui treni extraregionali. Sebbene possano arrivare dal Governo decisioni sul ripristino temporaneo dello smart working o della didattica a distanza, per i pendolari del Comitato Fl5 in questi giorni la situazione dovrebbe restare tranquilla mentre nelle prossime settimane potrebbe qualche inghippo potrebbe crearsi sul fronte del sovraffollamento.

Anche sul fronte Cotral è filato tutto liscio con un piccolo giallo in mattinata: il ritardo di una linea di studenti da Tolfa, via Allumiere di passaggio a Civitavecchia, che sembrava potesse aver creato dei disagi. Il tempo di sostituire un autista indisponibile del deposito collinare e con una decina di minuti di ritardo sulla tabella di marcia i ragazzi sono potuti entrare in classe regolarmente.

Infine da Csp fanno sapere che l’applicazione della nuova direttiva di problemi non ne ha generati sul tpl civitavecchiese.