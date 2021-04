K2 inaccessibile: via Edmondo De Amicis chiusa a tempo indeterminato - Terzo Binario News

Ormai da dicembre 2020, continua l’epopea di rimbalzo responsabilità per l’apertura e fruibilità del tratto Via Edmondo De Amicis, che porta gli abitanti a percorrere oltre 12 chilometri di strada in più (alla faccia del green.), se da qualsiasi punto di Ponte Milvio si vuol raggiungere Via Igea o l’Istituto Don Orione.

Sarebbe più logico liberare la strada transennata senza scadenza e nel frattempo ripartire le responsabilità.

E’ un disagio gravissimo, ed è ancora più grave che nessuno ci metta la faccia. Vi preghiamo di riaprire la strada, e limitare alle effettive ore di manutenzione la chiusura della stessa.

Non è possibile che periodicamente si chiuda questa importante via perché si devono consumare i giochi di responsabilità. I cittadini non devono pagarne le conseguenze per le negligenze altrui. Riaprite la strada, non è più ghiacciata credetemi.

Lettera Firmata