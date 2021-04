Ragazza denuncia la scomparsa del fidanzato, ricerche anche nel Tevere - Terzo Binario News

I vigili del fuoco di Roma, dalle 11 di giovedì 22 aprile, si trovano presso il ponte Guglielmo Marconi, dopo che è pervenuta una richiesta di soccorso a persona da parte dei Carabinieri.

La sala operativa ha inviato la squadra 7A, il nucleo SAF, i Sommozzatori VVF per la ricerca di una persona nel fiume Tevere lato sinistro in corrispondenza del ponte. Sono tutt’ora in corso le operazioni di individuazione e ricerca.

Secondo quanto appreso, una donna (nata nel 1992) ha presentato la denuncia di scomparsa del compagno. Il segnale gps dell’auto del ragazzo è stato agganciato all’altezza del Ponte. Non è chiaro se l’uomo si sia gettato – o caduto – nel fiume. In acqua, difatti, potrebbe essere finito il cellulare, per esempio.