"Ancora chiusure per Panoramica, Trionfale, K2": caos traffico, la denuncia di FdI - Terzo Binario News

“Dopo i disagi dei giorni scorsi ancora chiusure per Panoramica, via Trionfale, via De Amicis nota come il K2, con nuove, inevitabili, gravi ripercussioni sul traffico veicolare dell’intero quadrante nord della città. Che aspetta il Comune di Roma ad intervenire? Se è un problema di ghiaccio sulla Panoramica e sul K2, si intervenga con il sale, se ci sono rami pericolanti sua Triofale si mettano, finalmente, in sicurezza le alberature”. Lo dichiarano gli esponenti di FdI Lavinia Mennuni, consigliere di Roma Capitale, Federico Guidi, coordinatore FdI del Municipio XIV, Elisabetta Vinci, responsabile FdI Balduina. Gianni Cossu dirigente FdI.

“Quello che è inaccettabile che da oltre 10 giorni le strade vengano chiuse ad intervalli regolari per l’incapacità di intervenire dell’amministrazione pentastellata. A farne le spese i cittadini di Roma Nord anche oggi rimasti imbottigliati. Abbiamo raccolto la disponibilità di cittadini esasperati che si offrono di sostituirsi all inerzia del comune, spargere loro il sale e tagliare i rami pericolanti. Chiediamo alla Raggi di muoversi o di autorizzarci ad intervenire con queste elementari e non proprio complicatissime misure. Purtroppo con i 5 Stelle alla guida di Roma anche le misure più semplici sembrano complicatissime”.