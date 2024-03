Joe Barone è morto, non ce l'ha fatta il Dirigente della Fiorentina • Terzo Binario News

Joe Barone non ce l’ha fatta. Il direttore generale della Fiorentina, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano da domenica sera dopo un malore accusato in hotel prima del match (rinviato) contro l’Atalanta, si è spento martedì mattina a soli 57 anni dopo un arresto cardiaco extra ospedaliero. Al suo fianco la famiglia, la moglie Camilla, i quattro figli, Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella e anche il nipotino di soli 11 mesi arrivato dagli Usa. Assente il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che era atteso al capezzale dell’amico e dirigente per la giornata di mercoledì.

Barone, che domani avrebbe compiuto 58 anni, era attaccato a quella che viene definita la ‘resurrection machine’, un apparecchio all’avanguardia che si usa per i casi più gravi e che ha salvato molte vite.

L’ultimo comunicato della Fiorentina sulle sue condizioni risaliva alle ore 12 di lunedì: “Joe Barone rimane ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano in condizioni cliniche critiche in conseguenza di un arresto cardiaco extra ospedaliero. Le funzioni vitali sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale”.