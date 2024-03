Sorpresi con mazze da baseball e un "piede di porco", Carabinieri denunciano 4 persone • Terzo Binario News

La scorsa notte, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati predatori, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno denunciato a piede libero, a vario titolo, 4 persone, tutte già note per precedenti reati dello stesso tipo, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, di arnesi da scasso e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Si tratta di un 42enne romeno fermato in via Arno e trovato in possesso di un “piede di porco”, uno scalpello, un grosso cacciavite e una smerigliatrice portatile a batteria; una coppia di cittadini romeni – lui 26enne e lei 25enne, entrambi senza fissa dimora – sorpresi a piedi in viale Parioli e trovati in possesso di un grosso “piede di porco”, diversi cacciaviti e guanti; e un 23enne del Bangladesh, senza fissa dimora, fermato a bordo di un veicolo in via Nomentana e trovato in possesso di una mazza da baseball in alluminio.

I Carabinieri hanno sequestrato tutto il materiale rinvenuto e hanno inviato una informativa all’Autorità Giudiziaria.