Incidente sul lavoro ad Anguillara: travolto dall'autocarro alle cave, morto 60enne • Terzo Binario News

Elitrasportato al Gemelli, non ce l’ha fatta; sulla vicenda indagano i carabinieri

Tragedia sul lavoro. Un 60enne italiano, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da un autocarro. Trasportato in gravissime condizioni con l’elisoccorso all’ospedale Agostino Gemelli, privo di sensi, è poi deceduto.

L’incidente è avvenuto in via del Casale di Sant’Angelo, alle cave di basalto, intorno alle 10,30 di oggi, 10 luglio, ad Anguillara. Sul posto i carabinieri: a loro spettano le indagini per delineare l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Sul posto anche il personale dell’Ispettorato del lavoro.

c.b.