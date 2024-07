Incendio al supermercato a San Basilio: canna fumaria in fiamme, due persone in ospedale • Terzo Binario News

Incendio a San Basilio. Le fiamme, per cause al momento da determinare, hanno interessato la canna fumaria (esterna) di una pizzeria situata in un supermercato. Due le persone, per inalazione di fumi, trasportate in ospedale – in codice giallo – rispettivamente soccorse al Sandro Pertini e al San Camillo.

L’episodio è avvenuto alle 15 di oggi, 10 luglio in via Casal Tidei Sul posto i Vigili del fuoco con le squadre 6A e AB10. Presente anche il funzionario di servizio. Evacuate circa una ventina di persone, quasi tutti dipendenti. Supermercato al momento dichiarato inagibile per la propagazione di fuliggine. Presente anche la Polizia e l’ispettorato del lavoro.