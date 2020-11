Incidente in via Braccianese: scontro tra due auto, grave 41enne - Terzo Binario News

Una 43enne in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea

di Claudio Bellumori

Incidente in via Braccianese, all’incrocio con via di Santa Maria di Galeria. Per cause in corso di accertamento – mercoledì 4 novembre alle 20,30 – si è verificato lo scontro tra una Smart e una Lancia Delta. Il conducente del primo veicolo, un 41enne, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Filippo Neri. La passeggera è stata soccorsa in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea. L’uomo alla guida dell’altro mezzo coinvolto, un 64enne, è rimasto illeso mentre una 63enne, che sedeva su lato non conducente, ha riportato diverse fratture.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo XV Cassia: ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Foto Facebook Giandaniele Giampaoli