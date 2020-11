Incidente sulla Doganale, morto un uomo - Terzo Binario News

I Carabinieri sul posto per i rilievi

(foto archivio) Un 62enne originario di Leonessa, in provincia di Rieti, è morto oggi pomeriggio in seguito a un malore che gli è occorso mentre stava percorrendo in auto la via Doganale a Cerveteri.

L’incidente si è verificato intorno alle 14 sulla via Doganale, con il reatino che durante la guida ha perso il controllo del mezzo in seguito al malessere che lo ha portato a schiantarsi.

Un paio di automobilisti hanno provato a soccorrerlo ma non c’è stato nulla da fare.

Sul posto i Carabinieri che hanno ridisegnato la dinamica dell’accaduto.