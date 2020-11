Balduina: spari nel pomeriggio, indagano i carabinieri - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Le segnalazioni alle forze dell’ordine hanno indicato una lite con spari in zona Balduina. I carabinieri del nucleo radiomobile e della compagnia Roma Trionfale hanno trovato, in via Filippo Nicolai, un romano di 45 anni che presentava delle escoriazioni sul volto, riconducibili a una colluttazione.

Inoltre, i militari dell’Arma hanno notato il foro sul passaruota di un veicolo in sosta, compatibile con l’esplosione di un proiettile. Il tutto è accaduto alle 15 di giovedì 5 novembre.

Le indagini stanno andando avanti, per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti. Il 45enne è stato sentito ma al momento non è stato troppo collaborativo.